За надзвичайні ситуації тимчасово відповість генерал Антонець
До призначення у встановленому порядку
Розпорядженням Кабінету міністрів №1380-р виконання обов`язків міністра України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи тимчасово, до призначення у встановленому порядку міністра, покладено на першого заступника МНС Володимира Антонця.
Володимир Михайлович Антонець призначений на посаду першого заступника міністра Указом Президента України від 11 листопада 2005 року.
Народився 7 березня 1945 року. Освіта вища, академія Генерального штабу Збройних сил у 1991 році. Спеціальність - командна, кваліфікація - оперативно-стратегічна.
З 1967 до 1991 року проходив службу в Збройних Силах СРСР на посадах від льотчика до першого заступника командуючого повітряною армією.
З 1991 до 1999 рік проходив службу в Збройних Силах України на посадах від командуючого повітряною армією до командувача ВПС України.
Генерал-полковник з 1996 року.