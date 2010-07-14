Вартість оренди торговельних приміщень у Києві (по районах)

Середня вартість оренди торгових приміщень у Києві в червні 2010 року знизилася на 0,28%, порівняно з травнем ц.р., – до 21,94 дол./кв.м.

Про це УНІАН повідомили в групі компаній «Траєкторія» (м.Київ).

Згідно з повідомленням, у червні найбільше орендні ставки виросли в Печерському районі (3,71%). Найбільше зниження було зафіксоване в Солом’янському районі (5,70%) і в Дніпровському районі (3,03).

За даними компанії, в червні ц.р. середня вартість оренди квадратного метра торгових приміщень у центрі столиці становила 60 дол., у Голосіївському районі - 21,33 дол., Дарницькому - 12,33 дол., Деснянському - 11 дол., Дніпровському - 11 дол., Оболонському - 19 дол., Печерському - 30,33 дол., Подільському - 20 дол., Святошинському - 16 дол., Солом’янському - 15,67 дол., Шевченківському - 24,67 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди торгових приміщень у Києві в травні 2010 року знизилася на 0,68%, порівняно з квітнем ц.р., – до 22 дол./кв.м, у квітні ц.р. виросла на 1,25% – до 22,15 дол./кв.м; у березні 2010 року виросла на 0,56% – до 21,88 дол./кв.м; у лютому 2010 року виросла на 3,76% – до 21,76 дол./кв.м; у січні ц.р. – виросла на 3,44% – до 20,97 дол./кв.м.

Довідка УНІАН. Група компаній «Траєкторія» (м.Київ) працює на ринку нерухомості України з 2002 року. У 2005 році компанія ввійшла до Української рієлторскої групи.