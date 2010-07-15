В Азарова до Одеського припортового ще «руки не дійшли»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що на даному етапі Україні з приватизацією підприємств поспішати не варто.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками дипломатичних кіл.

М.АЗАРОВ підкреслив, що не вважає розв’язанням проблеми покриття дефіциту бюджету коштами, одержаними від приватизації.

«Ви ж знаєте, я не наполягаю на приватизації, і за чотири місяці поки не ініціював ці питання. Ми обходилися без цих грошей, і думаю, що обійдемося. І підемо на приватизацію тоді, коли можна буде вигідно продати і, найголовніше, коли буде зрозуміло, заради чого ми йдемо на цю приватизацію. Якщо ми у результаті приватизації одержимо принципово нове виробництво шляхом вкладання інвестором ресурсів у модернізацію виробництва, то я двома руками «за». А якщо ми продамо підприємство, а потім його розріжуть на металобрухт, що, на превеликий жаль, у нас відбувалося, – я проти такої приватизації», – сказав глава уряду.

У цьому контексті М.АЗАРОВ відзначив, що поки не вивчав ситуацію з Одеським припортовим заводом. «Руки не дійшли», – сказав він і пообіцяв, що претендентам на купівлю даного підприємства грошова застава буде повернена у повному обсязі.

Нагадаємо, 29 вересня 2009 року ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 компанії – ТОВ "Азот-Сервіс (Росія) (подала заявку від імені ТОВ "СІБУР") ", ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна)” і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Проте комісія з приватизації ОПЗ Фонду держмайна ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» за переможця у конкурсі з приватизації заводу.

У жовтні ТОВ «Нортіма» заявила, що Фонд державного майна України не повернув своєчасно і незаконно використовує 400 млн. грн., внесених компанією як конкурсна гарантія для участі у приватизаційному конкурсі з продажу державного пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».