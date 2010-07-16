Зірковість готелів в Україні слід змінити під стандарт Hotelstars Union

Державна служба туризму і курортів Міністерства культури та туризму України перегляне стандарти сертифікації українських готелів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Держслужби туризму і курортів Мінкультури та туризму України Дмитро ЗАРУБА в ході круглого столу "Підготовка готельної інфраструктури до проведення в Україні Євро-2012 - на рівень європейських стандартів".

За його словами, планується внести зміни до державного стандарту «Класифікація готелів», узявши за основу європейський стандарт Hotelstars Union європейської готельної асоціації HOTREC.

"Ми повинні всі за два тижні завершити розробку й підготувати пропозиції. Це будуть зміни до державного стандарту 4269 "Класифікація готелів". Буде внесено зміни щодо нових критеріїв зірковості готелів", - сказав він.

За словами Д.ЗАРУБИ, Держслужба планує передбачити, зокрема, скасування обов`язкової вимоги із безпеки готелів. "Наше завдання скасувати обов`язкову вимогу із безпеки готелів, але при цьому в новому стандарті, приміром, врахувати питання страхування майна та життя туристів", - сказав він.

При цьому він додав, що "ми йтимемо на те, щоб зірковість (готелів) була обов`язковою".

У свою чергу головний фахівець відділу Євро-2012 Київської облдержадміністрації Людмила МЕЩЕРСЬКИХ повідомила, що стандарт Hotelstars Union включає 270 пунктів на вимоги до готелів, частина з яких є обов`язковими, а частина – носить рекомендаційний характер. При цьому готель набирає певну кількість балів залежно від відповідності вимогам, згідно із загальним числом яких визначається його зірковість.

Європейський стандарт Hotelstars Union було прийнято 14 грудня 2009 року в Празі членами асоціації HOTREC – Швецією, Німеччиною, Австрією, Швейцарією, Угорщиною, Нідерландами та Чехією. Ця система дає об`єктивнішу оцінку послуг, які надаються готелем, а не лише вимог до технічного переоснащення.

Як повідомлялося, влітку 2009 року Кабінет міністрів України затвердив порядок присвоєння категорій готелям та іншим об`єктам, що надають послуги з тимчасового розміщення людей.

Згідно з документом, готелям присвоюватимуться категорії "п`ять зірок", "чотири зірки", "три зірки", "дві зірки" і "одна зірка". Решті об`єктів тимчасового розміщення, зокрема мотелям, пансіонатам, будинкам відпочинку, туристичним базам, кемпінгам, присвоюватиметься категорія, виходячи з рівня обслуговування в них – перший, другий, третій, четвертий і п`ятий рівень.