Податкова створила 39 груп для пошуку зарплат "у конвертах"

У Державній податковій адміністрації в Донецькій області з метою проведення додаткових заходів, спрямованих на виявлення і припинення фактів виплат заробітної плати «у конвертах», на сьогодні створено 39 робочих груп, до складу яких увійшли 198 співробітників територіальних підрозділів податкової служби.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління податкової міліції ДПА в Донецькій області.

У прес-службі також констатували, що податкова міліція регіону від початку року вже виявила 237 фактів виплати заробітної плати в «конвертах», тобто, без обов`язкових податкових відрахувань. За цими фактами було порушено 8 кримінальних справ, зокрема 7 - за ознаками ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків). У результаті виявлення порушень до бюджету було донараховано 793,3 тис. грн., Стягнуто 704,3 тис. грн.

Крім того, співробітники податкової міліції Донецької області в ході перевірок суб`єктів підприємницької діяльності зібрали матеріали по 57 фактам грубого порушення законодавства України про працю (ст. 172 КК України), які були передані для прийняття рішення в прокуратуру. На даний час по 11 фактам вже порушено кримінальні справи.

Зокрема, порушено кримінальну справу стосовно директора ТОВ у одному з міст Донецької області, який протягом року приховував трудові стосунки з двома найманими працівниками. Йому та іншим подібним порушникам трудового законодавства загрожує покарання у вигляді виправних робіт терміном до 5 років, зазначили у податковій міліції.

«Легалізація прихованої зайнятості на сьогодні є одним із пріоритетних напрямків роботи податкової служби. На жаль, під час кризи люди часто погоджуються на працевлаштування без офіційного оформлення. У результаті бюджет втрачає податки, а самі громадяни - соціальні гарантії та захист закону», - заявив начальник податкової міліції ДПА в Донецькій області Ігор УСІК.

«Головне завдання (податківців - УНІАН) - не стягнути гроші з роботодавця, а відновити справедливість по відношенню до найманих працівників», - додав він.