Ющенко просить Луценка триматися

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні зателефонував лідерові Громадського руху "Народна самооборона", своєму екс-радникові Юрію ЛУЦЕНКУ. Про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив журналістом, вийшовши після допиту з приміщення Генеральної прокуратури.

«Сьогодні зранку під час обшуку дзвонив Президент України Віктор ЮЩЕНКО та запитав, як проходить обшук і чи є порушення”. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, він розповів главі держави про порушення в ході слідчих дій, і Президент також сказав, “щоб я тримався, і я йому подякував”.

“Але наразі я здатен самостійно відстоювати свої права», - додав лідер “Народної самооборони”.