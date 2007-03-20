Координатор ООН прокладає шлях на Донеччину

Сьогодні в Донецьку координатор системи ООН, Постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Френсіс О`ДОННЕЛЛ обговорив з головою облдержадміністрації Володимиром ЛОГВИНЕНКОМ і головою облради Анатолієм БЛИЗНЮКОМ принципи співпраці для підвищення життєвого рівня населення і боротьби з бідністю.

Сторони також обговорили участь Ф.О`ДОННЕЛЛА в регіональній презентації Глобального договору ООН в Донецькій торговельно-промисловій палаті.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації і обласної ради, під час зустрічі Ф.О`ДОННЕЛЛ вказав, що в Донецькій області Програма розвитку ООН реалізує кілька проектів, більшість з яких пов`язана зі Світовою організацією охорони здоров`я і спрямована на боротьбу з туберкульозом і профілактику ВІЧ/СНІДу.

Ф.О`ДОННЕЛЛ зазначив, що представники ООН мають намір і надалі допомагати регіонам України в розробці і упровадженні ефективної політики, спрямованої на підвищення життєвого рівня населення і боротьбу з бідністю. Ф.О`ДОННЕЛЛ також запевнив, що ООН робитиме все можливе, щоб розширити діяльність зі створення в Україні громадянського суспільства.

Крім того, представник ООН вказав на необхідність підтримки розвитку малого бізнесу в регіонах України і при цьому підтримку компаній, які дотримуються в своїй діяльності принципів соціальної відповідальності через підписання Глобального договору.

Ф.О`ДОННЕЛЛ акцентував, що підписання Глобального договору не обмежується отриманням сертифікату: у кожного підписанта з`являється рівень відповідальності і вже практично неможливо заховати проблему на підприємстві і уникнути звітності компаній про їхню діяльність.

"Результати такої ініціативи - це те, що бізнес має велику відповідальність по відношенню до громади. Тобто вони є відкритими в своїй звітності про те, як вони діють в своєму бізнесі… Це є привабливим середовищем для інвестицій. І це сприяє конкуренції у сфері бізнесу в їх добродійній діяльності", - зазначив координатор системи ООН.

Ф. О`ДОННЕЛЛ передав керівництву області програму діяльності Програми розвитку ООН на наступні 5 років і копію рекомендацій.

У рамках Програми розвитку ООН діє нова програма для України до 2010 року. Вона узгоджена з урядом України і вміщає у собі діяльність в країні 13 агентств ООН. Це - програма розвитку України, програма охорони здоров`я, комісія для біженців, міжнародна організація міграції, міжнародний валютний фонд, міжнародна фінансова корпорація, міжнародна організація роботи тощо.