Євро на міжбанку знову пішло вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8950/7,8995 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту піднялися до 0,2597/0,2599, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,1830/10,1905. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2899/1,2901 (вівторок – 1,2987/1,2989).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,8993 грн./дол.