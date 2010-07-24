Янукович підписав зміни до закону про оперативно-розшукову діяльність

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо міжнародного співробітництва.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей документ 1 липня.

Закон передбачає, що співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності між міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними органами, до складу яких входять оперативні підрозділи, визначені цим законом, та правоохоронними і спеціальними службами інших держав, які мають у своєму складі відповідні підрозділи, а також з міжнародними правоохоронними організаціями здійснюється відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна.