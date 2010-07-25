Двоє нелегалів з Молдови пограбували близько 30 квартир

Міліція Житомирщини затримала двох громадян Молдови, які підозрюються у скоєні близько трьох десятків крадіжок з осель жителів регіону.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник карного розшуку Управління МВС України в Житомирській області Сергій ЕРТУС.

За його словами, оперативники карного розшуку затримали їх під час скоєння чергової крадіжки в одному з райцентрів Житомирщини. Обоє молодиків, які нелегально перебували на території України, намагалися вчинити опір та втекти.

С.ЕРТУС також зазначив, що затримані громадяни Молдови зізналися, що, прибувши в Україну наприкінці 2009 року, "промишляли крадіжками не лише у Житомирській, але й у сусідніх областях".

Він додав, що за фактом скоєння серії крадіжок проти затриманих порушено кримінальну справу. Наразі розслідування цієї справи триває.