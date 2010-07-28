УПЦ КП сьогодні у Києві проведе Хресну ходу

Українська православна церква Київського патріархату сьогодні у Києві проведе Хресну ходу.

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ КП, 28 липня, в день пам’яті святого рівноапостольного Великого князя Київського Володимира, Українська Церква відзначає річницю Хрещення Київської Руси-України. З цієї нагоди у Свято-Володимирському патріаршому кафедральному соборі (Київ, бул. Тараса Шевченка) о 10.00 відбудеться Божественна літургія, а по її завершенні (після 12.00) від Володимирського собору до пам’ятника святому Володимиру вирушить Хресна хода.

“Священоначаліє Української Православної Церкви Київського патріархату запрошує взяти участь у богослужінні та Хресній ході всіх, кому не байдужа доля Українського Православ’я, хто хоче бачити в Україні єдину помісну Православну Церкву, хто не згодний з тим, що Україна – це «Малороссия», а Київ – «южная столица русского православия»”, - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що у зв’язку з судовою забороною акцій протесту, прес-центр Київської Патріархії роз’яснює, що заборона не може розповсюджуватися на згадану Хресну ходу, адже вона не є ані акцією протесту, ані акцією на підтримку візиту Московського патріарха й взагалі до цього візиту не має стосунку. Хресна хода проводиться на виконання рішення Священного Синоду УПЦ КП від 14 травня 2010 р. про загальноцерковне відзначення Дня Хрещення Київської Руси-України. Київська Патріархія завчасно подала до Київської міської державної адміністрації всі необхідні документи, пов’язані з проведенням ходи, та понад місяць тому отримала відповідні погодження. Разом з тим Київська Патріархія ще раз нагадує всім, хто має намір взяти участь у Хресній ході, про недопустимість використання під час неї символіки політичних партій. Можливим є використання лише релігійної символіки, а також, враховуючи державний статус свята – символіки національно-державної.

Минулого року святкова Хресна хода УПЦ КП зібрала близько 10 тисяч людей, а 81-річний Патріарх ФІЛАРЕТ, незважаючи на похилий вік, пішки подолав відстань від Володимирського Собору до пам’ятника Володимиру Хрестителю.