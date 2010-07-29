За зловживання владою засуджено 16 міліціонерів

З початку року районні і міські суди Полтавської області розглянули з виголошенням вироків 15 кримінальних справ і притягнули до відповідальності 16 працівників міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прокурор відділу прокуратури Полтавської області Людмила ДЕРЯГА.

За її словами, засуджені заступник начальника райвідділу міліції, начальники відділів, старші слідчі райвідділів ГУ МВС України в області, оперуповноважені та старші оперуповноважені карного розшуку, дільничні інспектори міліції.

В більшості випадків правоохоронці засуджені за зловживання владою, службовим становищем, перевищення службових повноважень і одержання хабарів. Найбільш суворий вирок - позбавлення волі на 7 років. Незначними заходами покарання є сплата штрафу і позбавлення волі із застосуванням випробувального терміну.

Деякі із засуджених позбавлені спеціальних звань. Зокрема, майора, капітана, старшого лейтенанта, сержанта міліції.

В даний час у провадженні міських і районних судів області перебуває 19 кримінальних справ за звинуваченням 23 міліціонерів.