На Кіровоградщині терміново евакуювали учнів із школи, що розвалюється на очах

У місті Знам’янка Кіровоградської області проведено термінову евакуацію учнів загальноосвітньої школи №2 у зв’язку з руйнуванням будівлі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС в області.

Згідно з наданою інформацією, руйнація носить характер інтенсивного утворення і прогресування тріщин у зовнішніх стінах та фундаменті. Встановлюється причина їх виникнення.

У Знам’янці проведено позачергове засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.