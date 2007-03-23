На Кіровоградщині терміново евакуювали учнів із школи, що розвалюється на очах
10:45, 23 березня 2007Суспільство
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Повідомлення МНС
У місті Знам’янка Кіровоградської області проведено термінову евакуацію учнів загальноосвітньої школи №2 у зв’язку з руйнуванням будівлі.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС в області.
Згідно з наданою інформацією, руйнація носить характер інтенсивного утворення і прогресування тріщин у зовнішніх стінах та фундаменті. Встановлюється причина їх виникнення.
У Знам’янці проведено позачергове засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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