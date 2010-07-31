Працедавець українців, які не потрапили в Польщу, киває на прикордонників

Прикордонна служба Польщі минулого тижня безпідставно зобов’язала 26 громадян України залишити територію країни через нібито неправильно оформлені документи на працевлаштування.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі заявив працедавець українців Валеріан ДЗІКОВСЬКИЙ.

За його словами, громадяни України мали всі необхідні документи та були зареєстровані у відповідних державних органах, згідно з вимогами національного законодавства.

Підприємець нагадав, що прикордонна служба висунула українцям вимогу залишити державу на підставі того, що договір на працевлаштування з ними був підписаний від однієї фірми, а заявки на роботу для них – від іншої. В.ДЗІКОВСЬКИЙ висловив переконання, що цей факт не може бути порушенням законодавства, тому що обидві фірми належать йому і спеціалізуються на сільськогосподарських роботах.

„На мою думку, законодавство не було порушене”, - сказав він.

За словами В.ДЗІКОВСЬКОГО, спрощена система працевлаштування у Польщі забороняє роботу на іншого працедавця, а у його випадку працедавцем виступала одна й та сама особа.

„Вони (українці) приїхали до ДЗІКОВСЬКОГО та працювали для нього. Тут не було жодної зміни для них, їх же не цікавить, чи ми маємо одну-дві чи десять фірм”, - сказав він.

В.ДЗІКОВСЬКИЙ також зауважив, що прикордонники під час контролю могли не приймати рішення про порушення, а дати можливість йому переоформити заявки на фірму, з якою був договір про роботу. За словами працедавця, така практика може застосовуватись, якщо українці приїжджають з робочою візою, наданою за сприяння одного працедавцям, а потім міняють роботу.

В.ДЗІКОВСЬКИЙ зазначив, що 26 українців, яким заборонили в’їзд до Польщі, проходили у нього курс навчання для роботи в теплицях і могли заробляти від 500 до 700 доларів на місяць, а найбільш кваліфіковані працівники – близько 1,3 тис. доларів.

Він також пошкодував з приводу цього інциденту, зауваживши, що планує відстоювати свою правоту в суді.

„Люди взагалі не винні, бо якщо щось не так, то мене треба було карати”, - сказав В.ДЗІКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Прикордонна служба Польщі на рік заборонила в’їзд на територію країни 26 громадянам України через неправильно оформлені польським працедавцем документи.

Цього тижня прикордонники зобов`язали ще 29 українців залишити територію Польщі, але в цьому випадку працедавець не мав ні офіційного дозволу, ні заявки на працевлаштування іноземців.

В обох випадках проти працедавців порушено справи, які розглядатиме суд.

Довідка УНІАН. Польща з липня 2007 року дозволила громадянам України, Білорусі та Росії легально працювати без оформлення офіційного дозволу. Для цього польський працедавець повинен зареєструвати відповідну заявку, на основі якої іноземці можуть отримати візу та легально працювати у Польщі упродовж шести місяців на рік.

Громадяни України з часу введення польською владою спрощеної системи працевлаштування до кінця минулого року отримали 320 тисяч заявок, що становить понад 90% усіх зареєстрованих.