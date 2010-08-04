Експерт: перший випуск ПДВ-облігацій не вартий уваги

Здійснення першого випуску ПДВ-облігацій є формальним кроком і не дає підстав говорити про ринок ПДВ-облігацій.

Таку думку у коментарі УНІАН висловив фінансовий аналітик Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

«Ми вважаємо цю емісію формальним кроком, який уряд здійснив у зв`язку з цейтнотом і необхідністю відрапортувати про запуск програми. Одночасно невеликий формальний випуск свідчить про те, що уряду потрібний значний період часу для випуску основної суми заборгованості. Як результат, ми не чекаємо, що основна сума ПДВ-облігацій потрапить на ринок в найближчі кілька тижнів», - відзначив С.ФУРСА.

Він повідомив, що, за оцінками експертів Astrum Investment Management, беручи до уваги сезон відпусток серед українських урядовців, емісія ПДВ-облігацій в очікуваних ринком обсягах можлива у першій декаді вересня. «Мінімальний обсяг першого випуску буде фактично непомітний на ринку у зв`язку з вкрай високим рівнем попиту. При цьому такий обсяг взагалі недостатній для формування ринкової ціни»? - вважає С.ФУРСА.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 2 серпня здійснив перший випуск облігацій для оформлення відшкодування податку на додану вартість.

До затвердженого Мінфіном реєстру увійшли 705 платників податків, які мали незначний обсяг заборгованості. Загальна сума відшкодування ПДВ облігаціями становить 48 млн. 453 тис. грн. Номінальна вартість однієї облігації - 1 000 грн.; виплата доходу і амортизації здійснюється 31 січня 2011 р., 1 серпня 2011 р., 30 січня 2012 р., 30 липня 2012 р., 28 січня 2013 р., 29 липня 2013 р., 27 січня 2014 р., 28 липня 2014 р., 26 січня 2015 р., 27 липня 2015 г.; дата повного погашення облігацій - 27 липня 2015 року.

Найближчим часом Мінфін проведе випуск решти облігацій для оформлення відшкодування ПДВ.

Раніше повідомлялося, що ПДВ-облігації будуть випущені для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості щодо відшкодування ПДВ. Термін обігу паперів - 5 років під 5,5% річних. Планується, що щороку гаситиметься по 20% номіналу ПДВ-облігацій.