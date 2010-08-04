Київський стадіон "Старт" продали за 10 мільйонів

Спортивний комплекс "Стадіон "Старт" на вулиці Шолуденка, 26-28/4, у Києві, що перебуває на балансі ТОВ "Голден Хаус", приватизований юридичною особою за 10 млн. грн.

Про це повідомляє газета "Відомості приватизації" у сьогоднішньому номері № 29 (662).

Згідно з оголошенням, стадіон приватизовано за некомерційним конкурсом, правила якого затверджені для об’єктів групи “Ж”.

Як пояснили у регіональному представництві Фонду держмайна Києва, це той випадок, коли перевага у визначенні переможця конкурсу віддається, в першу чергу, тому учаснику, який пропонує кращий план розвитку об’єкту, а вже потім враховуються фінансові умови.

Як повідомляв УНІАН, у травні Блок Кличка звернувся до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням запобігти приватизації стадіону «Старт». 28 травня у Блоці з посиланням на лист заступника голови Фонду держмайна Ігоря МИРОНЮКА поінформували, що ФДМУ зупинив приватизацію стадіону.

Вчора, 3 серпня, Блок Кличка заявив, що їм стало відомо про нараду у ФДМУ, що відбулася наприкінці червня, на якій було знову заявлено: “зазначений спортивний комплекс недоцільно вилучати із переліку об’єктів, що підлягають приватизації”. У зв’язку з цим представники політичної сили висловили обурення щодо цього рішення і ініціювали передачу “Старта” у комунальну власність.

Як зауважив лідер однойменного Блоку Віталій КЛИЧКО, у випадку приватизації стадіону на його місці буде побудовано торговельно-розважальний комплекс. «Тоді стадіон, який, по суті, є історичною пам’яткою та знаковим місцем для багатьох поколінь киян, буде просто знищено”, - заявив він.

Блок Кличка заявив про готовність відстоювати стадіон та підтримати киян, які незгодні з приватизацією “Старту”.