Євро на міжбанку йде на зниження

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8890/7,8925 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2643/0,2646 грн./рубль, котирування по євро-гривня впали – 10,4060/10,4125 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,3193/1,3195 дол./євро (четвер, 5 серпня, – 1,3129/1,3133 дол./євро).

У четвер, 5 серпня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,8911 грн./дол.