Пожежа на шахті у Луганську: під землею залишається 230 чоловік

На шахті імені Ф.Дзержинського ДП “Ровенькиантрацит” (Луганська обл.) у 704 вентиляційному штреку сьогодні о 14:30 сталася пожежа, якою були застигнуті 634 гірники.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій, за попередніми даними, пожежа виникла під час несанкціонованого ведення вогневих робіт.

Станом на 16.30 гірничорятувальники вивели на поверхню 404 шахтарів.