Пожежа на шахті у Луганську: під землею залишається 230 чоловік
17:50, 26 березня 2007Суспільство
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З 634 людей врятували 404
На шахті імені Ф.Дзержинського ДП “Ровенькиантрацит” (Луганська обл.) у 704 вентиляційному штреку сьогодні о 14:30 сталася пожежа, якою були застигнуті 634 гірники.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій, за попередніми даними, пожежа виникла під час несанкціонованого ведення вогневих робіт.
Станом на 16.30 гірничорятувальники вивели на поверхню 404 шахтарів.
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