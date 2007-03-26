У Києві затримали громадянина Єгипту, який вбив доньку своєї співмешканки

У Києві затримано громадянина Єгипту, який вбив доньку своєї співмешканки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, прокуратурою Деснянського району міста Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, за фактом умисного вбивства учениці 8-го класу однієї з київських шкіл, труп якої з чисельними ножовими пораненнями виявлено у власній квартирі на масиві Троєщина.

За наслідками вжитих правоохоронними органами заходів у скоєнні цього злочину в той же день було викрито та затримано громадянина Єгипту, який з минулого року мешкає в Україні та перебуває у цивільному шлюбі з матір’ю небіжчиці. Досудовим слідством здобуто беззаперечні докази його причетності до вбивства дівчинки.

Наразі слідчими прокуратури проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події, а також вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.