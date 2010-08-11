Харківський керівник транспорту переходить на таку ж посаду в Києві

Директор Департаменту транспорту і зв`язку Харківської міськради Євген ВОДОВОЗОВ виграв конкурс і переходить на аналогічну посаду в Київській міській державній адміністрації, повідомляє ряд харківських ЗМІ.

Так, за інформацією сайту медіа-проекту «Міський дозор», про це оголосив в.о. харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС під час позачергової 46-ї сесії Харківської міськради, що відбулася сьогодні.

Він привітав Є.ВОДОВОЗОВА з гарною новиною, але, за словами Г.КЕРНЕСА, для міста це певною мірою проблема, поки не буде знайдено співробітника такого самого рівня.

Є.ВОДОВОЗОВ приступить до роботи в Києві вже з 12 серпня.

Згідно з офіційною інформацією інтернет-порталу столичної влади, Головне управління транспорту і зв`язку КМДА очолює Олексій БАРХАТОВ.