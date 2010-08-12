Мостом з Криму в Росію опікуватиметься робоча група

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 4 серпня 2010 № 1595-р створив Міжвідомчу робочу групу з питань будівництва транспортного мостового переходу через Керченську протоку.

Текст документа розміщений на сайті уряду.

Голові робочої групи доручено затвердити план заходів з організації будівництва транспортного мостового переходу через Керченську протоку. Головою групи призначено міністра транспорту і зв`язку Костянтина ЄФИМЕНКА, його заступниками – заступника міністра регіонального розвитку і будівництва Ігоря СОКОЛОВА і заступник міністра економіки Олександра СУХОМЛИНА.

До складу групи також ввійшли представники Міністерства транспорту і зв`язку, «Укравтодору», Держприкордонслужби, Міністерства закордонних справ, уряду Криму, Фонду держмайна й інших відомств.