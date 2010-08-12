Янукович записав Черкащину до Києва, а Волинь до Львова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ змінив територіальні повноваження деяких апеляційних адміністративних судів.

Про це йдеться в указі Президента України від 12 серпня «Про внесення змін до Указу Президента України від 16 листопада 2004 року «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів».

Рішенням глави держави змінений перелік територій, на які поширюються повноваження апеляційних адмінсудів Центральної і Західної України.

Зокрема, повноваження Київського апеляційного адміністративного суду поширюються на Київську, Черкаську, Чернігівську області і місто Київ (додано Черкаську область); Львівського апеляційного адміністративного суду – на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську і Тернопільську області (додана Волинська область); Вінницького апеляційного адміністративного суду – на Вінницьку, Хмельницьку і Чернівецьку області (вилучена Черкаська область); Житомирського апеляційного адміністративного суду – на Житомирську і Рівненську області (вилучена Волинська область).