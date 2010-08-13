Міліція розшукує власника 10 вагонів цукру

648 тонн нічийного цукру, вартістю більш як 6 млн. грн., виявили оперативники управління державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління МВС в Черкаській області під час перевірки діяльності ТОВ «Черкаська продовольча компанія», яке займається виготовленням м`ясних виробів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник ГУ МВС України в Черкаській області Валерій ДЕРНОВИЙ, оперативники УДСБЕЗ серед копченостей та ковбас, в складському приміщенні знайшли ретельно захований цукор-пісок у великій кількості. Міліціонери нарахували 12978 мішків цукру, вагою по 50 кг. Ніяких документів на ці 648 тонн цукру у керівництва ТОВ "ЧПК" немає.

Перевірили і документацію на цей цукор у підприємства-виробника, яке було вказано на маркуванні мішків з цукром – цукровому заводі в місті Оржиця Полтавської області - та цукор-пісок в кількості 648 тонн (а це - 10 товарних вагонів) на адресу товариства не поставлявся. Отже, за документами цього цукру не існує. Зараз міліціонери розшукують власника цукру.

На даний час на цей цукор накладено арешт.