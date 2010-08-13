Євро на міжбанку йде вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,8885/7,8910 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту становили 0,2591/0,2594, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,1560/10,1630. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,2879/1,2881 (четвер – 1,2927/1,2929).

У четвер, 12 серпня, Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,8900.