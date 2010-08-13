За смерті п'ятьох дітей у Ніжинському інтернаті сяде медпрацівник?

Ніжинською міжрайонною прокуратурою на виконання доручення Президента України щодо перевірки ситуації у зв’язку з випадком смертей, який стався в інтернаті для дітей з порушеннями центральної нервової системи у м. Ніжин Чернігівської області, за даним фактом 12 серпня порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 137, ч.2 ст. 140 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей та неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Розслідування у справі доручено слідчо-оперативній групі та прийнято до провадження прокуратурою Чернігівської області.

На даний час здійснено огляд місця події, призначено судово-медичні експертизи, проводяться допити персоналу будинку-інтернату.

Хід досудового слідства взято на контроль Генеральною прокуратурою України.

Як повідомляв УНІАН, у Ніжинському дитячому інтернаті, де перебувають діти з ураженнями центральної нервової системи, 11 серпня зареєстровано смерть п`ятьох дітей.

Усі померлі віком від 10 до 19 років.

Крім того, на ранок 12 серпня в реанімації Ніжинської міської лікарні перебували 4 дитини. За даними лікарів, стан хворих - тяжкий.

За словами головного санітарного лікаря області Миколи ДОНЦЯ та начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володимира ЯЩЕНКА, попередня причина смерті дітей та дорослих – гостра респіраторна ротавірусна інфекція.