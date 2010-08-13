НБУ: попит і пропозиція валюти зберігають рівновагу

Національний банк України відзначає збалансованість попиту і пропозиції на іноземну валюту у серпні.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

«З початку серпня попит на іноземну валюту та її пропозиція на міжбанківському валютному ринку залишаються практично збалансованими, незважаючи на збільшення платежів з імпортних контрактів», – зазначається у повідомленні НБУ.

За даними Нацбанку, за такої ситуації курс гривні щодо долара США на міжбанківському ринку коливався у вузькому діапазоні від 7,8886 до 7,8922 грн./дол., а на готівковому щодо операцій з продажу доларів США – від 7,8977 до 7,9021 грн./дол.

Також повідомляється, що офіційний курс гривні до долара США змінювався в межах від 7,890 до 7,8927 грн./дол. Щодо євро гривня зміцнилася на 2,17%, до 10,0913 грн./євро), а до російського рубля – на 0,80%, до 2,5912 грн./10 рублів.

У НБУ нагадали, що на початку місяця в рамках нової угоди стенд-бай до України надійшов перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду обсягом 1,25 млрд. СПЗ (приблизно 1,89 млрд. дол.), що збільшило міжнародні резерви на 6,2%.