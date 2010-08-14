Севастопольському порту потрібне місце, зайняте кораблями ЧФ

Українські чиновники планують посунути кораблі Чорноморського флоту РФ з причалу "Мінна стінка" для комерційних цілей Севастопольського морського торгового порту, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на джерело в адміністрації Севастопольського порту.

За словами співрозмовника агентства, новий начальник держпідприємства "Севастопольський морський торговий порт" Юрій Кравцов планує почати переговори з російською стороною і переконати її представників в необхідності спільного використання військового причалу "Мінна стінка", яка прилягає до цивільного причалу "Морський вокзал".

"Довжина "Морвокзалу" - 200 метрів, а щоб пришвартувати круїзний лайнер, потрібно 300 метрів причальної стінки, тому ухвалено "відрізати" частину військового причалу ЧФ. Місце дуже зручне, в центрі міста, а військові кораблі можна компактніше розмістити на інших причалах. Офіційні документи з нашими пропозиціями з цього питання готові", - заявив співрозмовник.

На причалі "Мінна стінка" вже більше 50 років базуються кораблі з`єднання надводних кораблів - великі десантні та сторожові кораблі. Ті жителі України, які виступають проти базування флоту в Севастополі, неодноразово вимагали щоб російські кораблі звільнили причали в центрі міста - в Південній бухті.