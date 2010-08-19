З 526 ветеранів УПА 50 не мають права на безплатний проїзд

Депутати Волинської обласної ради виступають за надання ветеранам УПА права безплатного проїзду в транспорті на теренах області. Звернення Братства ветеранів УОН-УПА Волинського краю імені полковника Клима Савура щодо безкоштовного проїзду на території області на основі посвідчення «Ветеран ОУН-УПА» розглянула постійна депутатська комісія з питань соціального захисту населення, ветеранів-пенсіонерів, трудових ресурсів. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Волинської обласної ради.

Як повідомив голова Братства Василь КУШНІР, згідно з рішенням Львівської обласної ради на території Львівщини забезпечується безкоштовний проїзд ветеранам ОУН-УПА. На Волині ж посвідка ветерана ОУН-УПА не забезпечує права на безкоштовний проїзд.

В.КУШНІР зауважив, що йдеться про забезпечення такого права лише для 50 ветеранів ОУН-УПА. Інші мають право безкоштовного проїзду як учасники бойових дій, ветерани праці чи діти війни. Всього на Волині проживає 526 ветеранів ОУН-УПА.

Відтак, постійна комісія рекомендувала сесії облради підтримати звернення Братства ветеранів УОН-УПА Волинського краю імені полковника Клима Савура щодо безкоштовного проїзду на території області на основі посвідчення «Ветеран ОУН-УПА» .

Проте, заступник начальника головного управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Світлана РЕМЕЗОВСЬКА повідомила, що у разі прийняття обласною радою такого рішення компенсацію перевізникам за пільгове перевезення на основі посвідчення «Ветеран ОУН-УПА» потрібно буде здійснювати тільки з обласного бюджету.

Як повідомляв УНІАН чергова сесія Волинської обласної ради відбудеться 27 серпня.