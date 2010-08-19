МНС Росії замірило радіацію на Брянщині

МНС РФ організувало поїздку до Брянської області для представників ЗМІ, екологічної організації "Грінпіс" і депутатів регіонального парламенту, які заявляли про можливе погіршення радіоактивної ситуації через лісові пожежі. В їх присутності були зроблені виміри, які показали, що радіаційний фон у регіоні перебуває в нормі.

"Результати показали точно те саме, що й у попередні дні та тижні - на територіях, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи, ніяких змін у радіаційному фоні немає", - наводить слова начальника Центру "Антистихія" МНС Владислава Болова РІА "Новости".

Він наголосив, що на забруднених територіях не було таких пожеж, які могли б змінити радіаційну обстановку. "Після перших незначних вогнищ пожежі за вказівкою міністра там одразу почали працювати дві лабораторії Центру "Лідер", і перевищення рівня радіації вони не виявили", - сказав Болов.

За даними МНС, нині на території Брянщини пожеж немає.