УЗА просить Азарова подумати про наслідки обмежень

Українська зернова асоціація (УЗА) звернулася до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням не вводити обмежень на експорт зерна до 15 вересня цього року, а також зняти всі перешкоди для експорту зерна, яке вже знаходиться у вагонах, портових елеваторах і на кораблях.

Про це йдеться у зверненні УЗА до прем`єр-міністра, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Коментуючи заяву міністра аграрної політики України Миколи ПРИСЯЖНЮКА про плани додатково, без квот, дозволити експорт 1 млн. тонн зерна, яке сьогодні знаходиться у портах, УЗА відзначає, що обсяги зерна, що накопичилося в портах, значно перевищують заявлені міністром. За даними асоціації, на сьогоднішній день 1,1 млн. тонн зерна знаходиться в портових елеваторах, 400 тис. тонн вже завантажено на кораблі і 360 тис. тонн - у залізничних вагонах. Таким чином, відзначають в УЗА, необхідно дозволити експорт не 1 млн. тонн, а 1,9 млн. тонн зерна.

Крім того, в асоціації вважають, що планований обсяг експортних квот в обсягу 2,5 млн. тонн є безпідставно низьким, а його введення може призвести до негативних наслідків для ринку і України в цілому, зокрема, спричинить падіння закупівельних цін, що негативно позначиться на виробниках зерна і може призвести до істотного зниження обсягів посівів зернових наступного року.

Також УЗА прогнозує, що впродовж року Україна може втратити близько 8-9 млн. тонн зерна, оскільки потужності сертифікованих елеваторів здатні забезпечити зберігання лише 29,5 млн. тонн зерна при очікуваному врожаї 40-40,8 млн. тонн і обмеженому експорті.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує ввести квоти на експорт зернових в обсягу 2,5 млн. тонн до кінця 2010 року. Це рішення може бути ухвалене і набути чинності найближчими днями. Міністр аграрної політики М.ПРИСЯЖНЮК також заявив про плани додатково дозволити експорт 1 млн. тонн зерна, яке зараз знаходиться в портах.