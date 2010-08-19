Вибух у Борисполі: зруйновано 3 гаражі й 2 автомобілі

У Борисполі Київської області вчора о 23.15 на території гаражного кооперативу ТОВ „Автомотолюбитель” в боксі стався вибух з послідуючим горінням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху та пожежі зруйновано 3 гаражі й 2 автомобіля (ВАЗ-2101, Lend Rover), ще 3 гаражі і 3 автомобіля (Mitsubishi Colt, ЗАЗ-340, Toyota Camry) - пошкоджено.

Двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежу було ліквідовано о 00.20. Причина вибуху встановлюється.

За фактом події правоохоронними органами проводиться дослідча перевірка.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Київській області.