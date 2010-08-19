Аварія на донецькій шахті: один загиблий, один поранений

У Донецькій області на шахті „Димитрова” ДП „Красноармійськвугілля” загинув гірник, ще один - постраждав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався 18 серпня о 14.45.

Зокрема, на горизонті 610 м під час транспортування породи через розрив причіпного пристрою вагонеткою був смертельно травмований майстер та постраждав прохідник, якого з травмами в стані середньої тяжкості госпіталізовано до центральної міської лікарні.