На місці вибуху у Борисполі знайшли тіло чоловіка

На території гаражного кооперативу в Борисполі, де напередодні стався вибух, знайдено тіло невідомого чоловіка, віком до 30 років.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області.

Його було знайдено за 200 метрів від епіцентру вибуху, додали в міліції.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи МВС та МНС. Як зазначив начальник Головного управління МВС України в Київській області генерал-майор міліції Костянтин САПКО, слідчим управління обласної міліції вже порушено кримінальну справу за статтею 194 ч. 2 Кримінального кодексу України.

Власники гаражів та автомобілів встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня о 23.10 в автогаражному кооперативі «Автолюбитель» в Борисполі на Київщині стався вибух з послідуючим горінням. В результаті було повністю знищено 3 гаражі і ще 3 пошкоджені полум‘ям. В цегляних гаражах знаходилось 5 автомобілів, які теж сильно постраждали.

Причина вибуху встановлюється.