Суд у Москві заарештував двох українок, які намагалися продати дитину

Кузьмінський суд Москви взяв під варту на два місяці двох громадянок України, які намагалися продати дитину.

Про це УНІАН повідомили в Кузьмінському суді Москви.

«Суд задовольнив клопотання слідства і обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді ув’язнення терміном на два місяці», - сказав співбесідник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня у Москві були затримані дві громадянки України, які намагалися продати новонароджену дитину за 15 тис. доларів.

За словами керівника відділу взаємодії зі ЗМІ Слідчого комітету при Прокуратурі Росії Максима КОРЯКІНА, встановлено, що приблизно у листопаді 2009 року одна з жінок дізналася про свою вагітність. Не бажаючи виконувати свої батьківські обов`язки, а також з метою особистого збагачення вона вирішила продати дитину одразу ж після пологів.

М.КОРЯКІН відзначив, що про це вона повідомила свою знайому, яка погодилася взяти участь у продажу дитини.

За його словами, дівчинка народилася 10 серпня у пологовому будинку м. Серпухов Московської області.

17 серпня обидві жінки разом з новонародженою дитиною прибули до Москви, де за наперед досягнутою домовленістю на Волгоградському проспекті одержали від покупця дівчинки 13 тис. дол. і 60 тис. рублів (близько 2 тис. дол.). Після отримання грошей зловмисниці були затримані.

Слідчий відділ по Кузьмінському району Слідчого управління СКП РФ по Москві порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 127.1 КК РФ (торгівля людьми), яка припускає позбавлення волі на термін до десяти років.

Також 18 серпня завідувач консульським відділом Посольства України у РФ Володимир САЄНКО повідомив УНІАН, що українські дипломати вирішують питання про повернення до України даної дитини.

«Зараз розв`язується питання щодо повернення дитини на батьківщину згідно із законодавством. Дівчинка – громадянка України», - сказав В.САЄНКО. Він повідомив, що дитина перебуває в одному з дитячих будинків Москви. Стан здоров`я дівчинки задовільний.