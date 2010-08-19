Міліція затримала двох втікачів спецшколи

У Вінницькій області співробітники міліції затримала двох втікачів спецшколи-інтернату, які скоїли 9 крадіжок.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС в області, 17-річний та 14-річний хлопці, перебуваючи в дитячому оздоровчому таборі "Дружба" в селі Вовчок Немирівського району, здійснили втечу.

Вкравши велосипеди, вони подорожували районами Вінницької області, де крали їжу та гроші. За три тижні хлопці вкрали майже 6,5 тис. грн.

Втікачі після затримання свої вчинки пояснили бажанням вільного та дорослого життя.

Наразі вирішується питання про поміщення втікачів у приймальник-розподільник для дітей як осіб, які неодноразово залишали місце навчання та проживання.

За фактами крадіжок порушено кримінальні справи.