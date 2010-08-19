Уперше відтворено княжий костюм часів Київської Русі (прес-конференція)

26 серпня о 13.30 в інформаційному агентстві УНІАН (Київ, Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція, присвячена Міжнародному фестивалю «Билини Стародавнього Києва» IX-XI ст. у «Парку Київська Русь».

На прес-конференції реконструктори «Парку Київська Русь» презентують унікальний княжий костюм, відтворений вперше.

Учасники прес-конференції: автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО; український богатир, найсильніша людина планети (2009 р.) Сергій КОНЮШОК; російський космонавт, герой РФ Юрій ЛОНЧАКОВ; богатир-реконструктор Денис МЕЛЬНИЧЕНКО; арт-директор проекту «Парк Київська Русь» Наталія ПЕТРОВА

Міжнародний фестиваль «Билини Стародавнього Києва» IX-XI ст. відбудеться у «Парку Київська Русь» (село Копачів, Обухівський район, Київська область) 28-29 серпня.

400 богатирів-реконструкторів з України, Польщі, Росії, Франції, Білорусі покажуть, яким було життя у IX-XI століттях: битимуться «стінка на стінку», випробують сили у двобоях, влаштують кулінарний конкурс на найсмачнішу страву середньовіччя. А другі половини мужніх богатирів зіграють у жіночий футбол.

Усе це, а також прем’єру 11 театралізованих билин, виступ колективів середньовічної музики і фаєр-шоу можна буде побачити 28-29 серпня у «Парку Київська Русь».