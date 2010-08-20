Табачник обіцяє, що до першого класу братимуть без сертифікатів

Міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК стверджує, що для прийому до школи не треба буде жодних документів про закінчення дошкільного закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

«Ніяких довідок, ніяких сертифікатів не буде», - сказав міністр.

За його словами, після запровадження обов’язкової дошкільної освіти з п’ятирічного віку порядок прийому до школи не зміниться і, як і зараз, для прийому до першого класу школи необхідно буде пройти співбесіду з учителем.

Відповідаючи на запитання журналістів, Д.ТАБАЧНИК також додав, що «сумлінні батьки зможуть також, користуючись порадами фахівців, займатися зі своїми дітьми одноосібно чи вдвох, готуючи їх таким чином до школи».

На переконання міністра, внесені зміни до закону про освіту лише відображають ту ситуацію, яка вже закріпилася в останні роки. За його даними, ще до ухвалення змін до закону, які передбачили обов’язкову дошкільну освіту, 94% дітей навчались у дошкільних закладах перед тим, як піти до школи.