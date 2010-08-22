Автора 10 заповідей українського націоналіста вшанували на Прикарпатті

Сьогодні у селі Угорники Івано-Франківської міської ради до Дня Незалежності України урочисто відкрили пам’ятник одному з ідеологів ОУН, куратору військового сектора ОУН в повоєнний час і наступникові Степана Бандери на посаді голови Проводу ОУН - Степану Ленкавському (1904-1977).

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятник відкрили у відреставрованому сквері села на перехресті вул.Федорченка, Черемхової та Повстанців.

На урочисте відкриття прибули ветерани УПА, лідери правих місцевих партій, представники влади, жителі села. Священики освятили монумент.

Виступаючи на урочистому віче, промовці згадували життя свого земляка, який присвятив «українському національному руху і боротьбі за незалежність України».

«Здобудеш Українську державу, або згинеш в боротьбі за неї» - саме так починається Декалог українського націоналіста. А його написав галичанин, уродженець села Угорники, тепер Івано-Франківської міської ради, С.Ленкавський.

На думку промовців С.Ленкавський «як аналітик, філософ, публіцист і теоретик багато зробив для становлення і активної діяльності ОУН». “І саме напередодні 19-ї річниці Незалежності України, - як зазначив депутат обласної ради, кандидат історичних наук, дослідник життя і творчості автора Декалога,Олександр СИЧ, - такі діячі, як Степан Ленкавський, заслужили, щоб їхніми іменами називали вулиці, встановлювали їм пам’ятники».

Автор пам`ятника - лауреат Національної премії імені Тараса Шевченко Василь ВІЛЬШУК.