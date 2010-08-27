Керівні фельд'єгері отримали право на службове житло
05:53, 27 серпня 2010Суспільство
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Кабмін доповнив список
Кабінет Міністрів України доповнив список категорій працівників, яким можуть бути надані службові житлові приміщення.
Про це йдеться в постанові Кабміну №732 від 25 серпня ц.р., розміщеному на урядовому порталі.
Згідно з документом, перелік категорій працівників доповнений особами начальницького складу Державної фельд’єгерської служби.
Фонд службових житлових приміщень, які можуть надаватися особам начальницького складу Державної фельд’єгерської служби, формується з новозбудованого житла, звільнених житлових приміщень або квартир, придбаних у фізичних і юридичних осіб.
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