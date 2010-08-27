Керівні фельд'єгері отримали право на службове житло

Кабінет Міністрів України доповнив список категорій працівників, яким можуть бути надані службові житлові приміщення.

Про це йдеться в постанові Кабміну №732 від 25 серпня ц.р., розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з документом, перелік категорій працівників доповнений особами начальницького складу Державної фельд’єгерської служби.

Фонд службових житлових приміщень, які можуть надаватися особам начальницького складу Державної фельд’єгерської служби, формується з новозбудованого житла, звільнених житлових приміщень або квартир, придбаних у фізичних і юридичних осіб.