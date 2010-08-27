В Україні відтворили княжий костюм часів Київської Русі (фото)

Фахівці київської асоціації реконструкції давньослов’янського військового побуту «ЯрЪ-ТурЪ» вперше за технологією майстрів IX-XI ст. відтворили жіночий і чоловічий костюми княжо-боярського стану часів Київської Русі.

Презентація унікальних костюмів IX-XI ст. відбулася на прес-конференції в УНІАН, присвяченій міжнародному фестивалю «Билини Стародавнього Києва».

Як повідомив замовник автентичних виробів – автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО, на виготовлення костюмів знадобилося три роки. Реконструкція проходила під керівництвом наукових співробітників з України і Росії.

«Вперше в Україні відтворено княжі повсякденні костюми IX-XI ст. Ця робота - результат безлічі круглих столів, в яких взяли участь відомі історики і археологи. Інформації про те, як виглядали князь Володимир і княжна, яким був їх повсякденний одяг - багато, але вона розрізнена. Все ж таки наші наукові аксакали дійшли єдиної думки - переплетення скандинавських, візантійських і слов`янських традицій», - сказав В.ЯНЧЕНКО.

Авторами костюмів виступили реконструктори клубу «ЯрЪ-ТурЪ» Олексій МАЛЄВ і Леся ТКАЧУК, які взяли на себе технічну і творчу роботу.

«Для того щоб виготовити костюми, ми вивчили безліч археологічних і письмових джерел, відомих сьогодні. Орієнтувалися на знахідки в Києві. Знімали зліпки прикрас з музейних експонатів. Багато тканин зараз не виготовляється – натуральні тканини, доводиться шукати майстрів, які вміють їх виготовляти за старовинними технологіями, за допомогою копій старовинних інструментів. При фарбуванні використовувалися натуральні фарбники: для червоного кольору - коріння марени красильної, для сірого - куркума і кропива», - розповів О.МАЛЄВ.

«Льон ми знайшли в Україні. Натуральний домотканий шовк замовили в Киргизстані, там є фахівці, які вміють ткати на верстатах за старовинними технологіями. Ми замовили у них шовк за зразками, які були знайдені у нас, в Києві. І нам зробили точну копію. Прикраси і пошиття виробів виконувалися нашими майстрами», - уточнив реконструктор.

Разом з тим, повну реконструкцію костюму ще не завершено. За словами фахівця «ЯрЪ-ТурЪ», планується відтворити демісезонний княжий одяг з вовни і льону, і теплу зимову – з хутра.

«Сьогодні я приміряв кольчугу і той одяг, який носили наші предки в X столітті. Це важкий обладунок, але все є таки зручний», - відзначила найсильніша людина планети 2009 року Сергій КОНЮШОК.

В.ЯНЧЕНКО додав, що побачити костюм князя і княжни, а також приміряти багатирський обладунок, одяг киян, купців IX-XI ст. можна на міжнародному фестивалі «Билини Стародавнього Києва» IX-XI ст., який відбудеться в «Парку Київська Русь» (село Копачів, Обухівський район, Київська область) 28-29 серпня.

«Для киян і гостей столиці цими вихідними ми відтворимо і покажемо билини Київської Русі. Цей фестиваль стане наймасштабнішим на території країн СНД. Вже зараз до нас з`їжджаються представники клубів реконструкцій зі всього світу – патріоти нашої батьківщини, знавці історії, для того, щоб нагадати собі і всьому світу, що дух Стародавнього Києва живий, а сам Київ - дійсно є культурною столицею слов`ян і стовпом світової культури. І ми разом вшануємо наших предків», - наголосив автор проекту «Парк Київська Русь».

За словами В.ЯНЧЕНКА, у фестивалі візьмуть участь 500 багатирів-реконструкторів з України, Польщі, Росії, Франції, Білорусі, Молдови.

У програмі заходів вихідних днів: битва «стінка на стінку», поєдинки, кулінарний конкурс на найсмачніше блюдо середньовіччя, жіночий футбол.

Також на фестивалі заплановані прем`єра 11 театралізованих билин, виступ колективів середньовічної музики і фаєр-шоу.