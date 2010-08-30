На полях Івано-Франківщини вже другий рік горить газ?

Поблизу села Лісна Слобідка в Івано-Франківській області з-під землі витікає газ, горить на полях і отруює воду в криницях, але на ліквідацію надзвичайної ситуації вже другий рік не можуть знайти кошти.

Про це УНІАН повідомили у Національному екологічному центрі України.

Керівництво Івано-Франківської обласної державної адміністрації на запит Національного екологічного центру надіслало листа, в якому йдеться, що проблема витоку природного газу біля Лісної Слобідки чиновникам відома.

«У результаті обстеження території виявлено наявність виходу природного газу на дану поверхню на ділянці площею 30х10 метрів. Центральний найбільший вихід грифона має діаметр 1 метр, висота полум’я 0,5 метрів. Також виявлено природний газ у воді в криницях двох садиб та загазованість у підвальному приміщенні, що становить загрозу здоров’ю та життю громадян», - йдеться у листі першого заступника голови Івано-Франківської ОДА Василь ПЛАВЮКА, інформують екологи.

В.ПЛАВЮК повідомив, що дозвіл на геологічне вивчення та на дослідно-промислову розробку цієї території має дочірнє підприємство «Західукргеологія» (входить до складу Національної акціонерної компанії «Надра України»). Представники цього підприємства входили у робочу групу, яка ще у 2009 році констатувала витік газу.

ДП «Західукргеологія» підрахувала, що для ліквідації витоку газу потрібно 2 млн. грн. (це тільки першочергові роботи). Оскільки грошей немає, робіт зі знешкодження ніхто не проводить.

Проте, цього року розпочато фінансування геологічного вивчення цієї ділянки.

«Виготовлено проектно-кошторисну документацію на буріння пошуково-розвідувальної свердловини №4-Коломийська; завезено 5 штук вагон-будиночків для проживання і обслуговування робітників бригади, тракторну і екскаваторну техніку; ведуться підготовчі роботи до монтажу бурового обладнання», - йдеться у листі.

Як сказав з приводу цієї проблеми заступник голови Національного екологічного центру Олексій ВАСИЛЮК, «вкотре бачимо ситуацію, коли екологічні проблеми на периферії країни ніхто не вирішує, посилаючись на елементарну причину відсутності коштів. Натомість, маємо справу з порушенням конституційних прав жителів села на безпечне для життя і здоров’я довкілля”.

“Відтак кожен службовець, чия бездіяльність породжує негативний вплив на життя людей, має нести понести відповідальність», - підкреслив О.ВАСИЛЮК.