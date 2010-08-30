Білозір: під Києвом незаконно вирубано лісу на 8 млн. грн.

Народний депутат Оксана БІЛОЗІР заявляє, що в Іванківському районі Київської області незаконно вирубано лісу більш як на 8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.БІЛОЗІР, підкресливши, що інформацію про незаконні вирубки лісів в Іванківському районі народному депутату підтвердили на її запити прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ та Генеральна прокуратура України.

Зокрема, за даними прес-служби, М.АЗАРОВ повідомив, що в результаті проведення перевірок щодо дотримання лісового законодавства в Іванківському районі Київської області встановлено, що в лісонасадженнях Іванківського спеціалізованого державного агролісогосподарського підприємства "Держагроліс", підпорядкованого Київській облдержадміністрації, ведення лісового господарства здійснюється з порушенням норм законодавства.

Зокрема, встановлено факт незаконної рубки дерев загальним обсягом 2457 куб. метрів (більше шести тисяч дерев). Розмір шкоди, завданої лісу, становив 8 млн. 275 тис. грн.

В цілому лісогосподарськими підприємствами Держкомлісгоспу в 2009 році до правоохоронних органів передано 797 справ за фактами незаконної вирубки лісу, внаслідок якої державі завдано шкоди на суму 15,6 млн. грн., у І кварталі цього року - 177 справ на 8 млн. грн.

За повідомленням Генеральної прокуратури, упродовж поточного року до Іванківського РВ ГУ МВС України в Київській області надійшло 13 повідомлень щодо незаконної вирубки лісу та перевезення лісової продукції автотранспортом.

За результатами їх розгляду порушено 3 кримінальні справи, досудове слідство у яких триває, 3 матеріали приєднано до кримінальних справ, по 5 матеріалах в порушенні кримінальних справ відмовлено, по 1 матеріалу направлено за належністю до Держлісгоспу та СБУ.

Також у прокуратурі повідомили депутату, що за наслідками розгляду актів прокурорського реагування, внесених поточного року Іванківською міжрайонною прокуратурою, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 10 посадових осіб Іванківського СДАП "Держагролісгосп" та ДП "Поліське лісове господарство" за неналежне виконання посадових обов`язків з охорони лісу.

У свою чергу О.БІЛОЗІР пообіцяла виборцям тримати питання незаконної вирубки лісів на депутатському контролі.