Україна домовилася будувати літаки, танки та кораблі для Бразилії

Українська делегація під головуванням міністра промислової політики Дмитра Колєснікова взяла участь у Четвертому спільному засіданні Міжурядової українсько-бразильської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, яке 26-27 серпня проходило в Федеративній Республіці Бразилія, повідомляє офіційний сайт Мінпрому.

За результатами зустрічей бразильська сторона висловила зацікавленість літаками сімейства «Ан», зокрема, середньо-транспортними Ан-38, Ан-178, Ан-70, Ан-74ТК-300.

За словами Дмитра Колєснікова, авіабудування – це один з найперспективніших напрямків співробітництва між Україною та Бразилією. «Ми запропонували бразильській стороні технічну підтримку у створенні їх нового військово-транспортного літака КС 390. Це перший досвід компанії Ембраер. До цього моменту вона не будувала транспортні літаки такого класу».

На зустрічі Дмитра Колєснікова з міністром оборони Бразилії Нелсоном Жобімом були досягнуті домовленості щодо ремонту в доках Чорноморського суднобудівного заводу чотирьох кораблів бразильської компанії «Транспетро» (Петробраз Транспорте Са). Сторони домовились щодо участі України в тендері з поставки для міноборони ФРБ п’яти патрульних кораблів і п’яти фрегатів, виробництва Чорноморського суднобудівного заводу.

Також було розглянуте питання щодо створення на території Бразилії спільного україно-бразильского підприємства з виробництва бронетехніки, в тому числі, танків вагою до 40 тонн. На замовлення міністерства оборони ФРБ для потреб поліцейських управлінь буде налагоджено поставки, а також спільне виробництво БТР «Дозор Б».

За результатами зустрічей сторони висловили зацікавленість в налагодженні спільного виробництва комплексу для видобутку вугілля у штаті Санта-Катаріна за участі ДП "Завод ім. Малишева".

Крім того, бразильська сторона поінформувала про готовність Національного банку економічного та соціального розвитку Бразилії фінансувати українські проекти в Бразилії.