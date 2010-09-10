У «Борисполі» затримали жінку з партією кокаїну на більш як 3 млн. грн.

Партію кокаїну, який намагалася ввезти в Україну 20-річна росіянка, затримали прикордонники та митники в аеропорту «Бориспіль».

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної митної служби, знайти контрабанду під час вивантаження на стрічку багажу пасажирів літака, який прибув з Парижа, допоміг натренований на пошук наркотиків прикордонний пес.

Правоохоронці звернули увагу, що молода жінка, яка забрала підозрілу сумку, намагалася вийти з аеропорту через смугу спрощеного контролю «зелений коридор». Мандрівницю запросили для поглибленої перевірки її речей. В сумці виявили заховані за фальш-стінкою 2 кілограми білого порошку. Експрес-тест показав, що це - кокаїн. За оцінками експертів, вартість знахідки на чорному ринку становить 3 млн. 120 тис. грн.

Митники порушили кримінальну справу за контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах.