У Києві на станції метро “Хрещатик” на рейки впала людина

На столичній станції метрополітену «Хрещатик» на рейки впала людина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Метрополітену, інцидент стався о 13.35 на станції "Хрещатик" Святошинсько-Броварської лінії. Затримка руху потягів тривала 11 хвилин. Наразі у прес-службі не володіють інформацією хто саме і з яких причин впав на рейки метро і чи залишився живим.

Водночас, як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, чоловік впав на колію при спробі підняти 5 копійок, які випали у нього з кишені на платформу.

Як зазначили в ЦГЗ, у цей момент потягу на станції не було, людину швидко підняли на платформу, тілесних ушкоджень чоловік не отримав.