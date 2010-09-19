Посадовці кримської філії Ощадбанку привласнили 1,8 мільйонів

У Криму викрито посадових осіб одного з відділень ВАТ «Державний ощадний банк України», які привласнили 1,8 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в АР Крим, в ході перевірки було встановлено, що директор філії та завідуюча касою територіальної філії з 2008 по 2010 роки, зловживаючи службовим положенням, заволоділи грошовими коштами державного банку на загальну суму 1,8 млн. грн., які зберігалися у сховищі цінностей філії банку. Крім того, встановлено, що директор філії формально, для нарахування трудового стажу, оформив на роботу касира і протягом року привласнював його зарплату.

За даним фактом прокуратурою автономії порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим станом) Кримінального кодексу України.

На даний час проводяться слідчо-оперативні заходи щодо встановлення інших фактів протиправної діяльності з боку посадових осіб відділення «Ощадбанку».