Швидкісний потяг Київ-Москва активізує бізнес-зв'язки

Організація високошвидкісного залізничного руху, що дозволяє долати за 4 години відстані між Києвом і Москвою, активізує бізнес-зв`язки між Україною і Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку думку висловив директор Міжнародного інституту політичної експертизи Євген МІНЧЕНКО (РФ) під час відеомосту Москва–Київ на тему: «Неформальна зустріч президентів Росії і України. Що буде нового на порядку денному на найближчі півроку?».

«В цьому разі рівень комфорту максимально зростає при перетині кордону», - сказав він.

На його думку, ціна на квиток на такий поїзд має бути співставна з вартістю перельоту.

У свою чергу, керівник корпорації стратегічного консалтингу «Гардаріка» Костянтин МАТВІЄНКО (Україна) впевнений, що це дуже позитивний і правильний проект.

«На жаль, якість українських залізниць не дозволяє зробити нормальне швидкісне сполучення Київ-Харків, Київ-Львів, Київ-Одеса. Для реалізації цього проекту потрібно перекладати нове полотно, що дорого, і найближчим часом в України не достатньо коштів. Це окупиться не відразу. Ідея добра, питання реалізації під сумнівом», - сказав К.МАТВІЄНКО.

На його думку, реалізація такого проекту може бути пов`язана з авіаперевезеннями з Москви як великого авіаційного центру.

Також, президент Фонду національної енергетичної безпеки Костянтин СИМОНОВ (РФ) вважає, що з погляду технічної реалізації складнощів немає, оскільки курсуючі в Росії високошвидкісні поїзди використовують старі рейки.

«З політичної точки зору, навряд чи знайдуться критики цього проекту», - вважає він

Водночас, К.СИМОНОВ зазначив, що через запуск високошвидкісних поїздів «Сапсан» на ленінградському напрямку виникли складнощі з електричками.

«Це чимала проблема для Москви, оскільки тут дуже великий потік людей з передмість. Цей поїзд може поламати розклад приміських поїздів на київському напрямку», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ "РЖД" (Російські залізниці) і "Укрзалізниця" створили спільну робочу групу з питань організації швидкісного пасажирського руху між двома країнами. В рамках робочої групи сторони пропрацюють питання організації швидкісного пасажирського руху між Росією і Україною.

Раніше, 14 червня 2010 року в Києві президент ВАТ "РЖД" Володимир ЯКУНІН і генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України Михайло КОСТЮК підписали угоду про спільні дії ВАТ "РЖД" і Державної адміністрації залізничного транспорту України з організації швидкісного пасажирського руху.

З метою розвитку швидкісних і високошвидкісних залізничних пасажирських перевезень сторони узгодили наступний полігон пасажирських перевезень у міжнародному сполученні: Москва – Брянськ – Суземка – Київ; Москва – Курськ – Білгород – Харків – Ростов – Адлер і Москва – Курськ – Білгород – Харків – Сімферополь, Севастополь, Феодосія.

Як першочерговий напрям для опрацьовування можливості створення високошвидкісної спеціалізованої пасажирської магістралі було визначено напрямок Москва – Київ.