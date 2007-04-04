Ситуація на фондовому і валютному ринках України стабільна

На сьогодні ситуація на фондовому і валютному ринках стабільна. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінекономіки. «Сьогодні ситуація на фондовому і валютному ринках стабільна», - цитує міністра прес-служба.

За словами міністра, уряд докладає всіх зусиль, аби ситуація була керованою. «Зараз дуже важливо не допустити, щоб у світової співдружності склалося враження про Україну як про ненадійного партнера і непрогнозовану державу. Треба в максимально короткий термін на основі діалогу стабілізувати ситуацію і створити умови для ефективної і конструктивної взаємодії всіх гілок влади".

Міністр вказав, що “загострення політичної ситуації і політична нестабільність можуть негативно вплинути на інвестиційний клімат. Тому сьогодні Кабінет міністрів України, економічний блок уряду роблять усе, щоб запевнити іноземних інвесторів у політичній та економічній стабільності в Україні".