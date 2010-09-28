Fitch підтвердило рейтинги 6 банків з іноземним капіталом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги шести українських банків з іноземним капіталом ("ПроКредіт Банк" (Україна), "УкрСиббанк", "Укрсоцбанк", "Правекс-Банк", банк "Форум" і "ВТБ Банк"), включаючи їх довгострокові рейтинги дефолту емітенту («РДЕ») в іноземній валюті на рівні «B» зі «Стабільним» прогнозом, які враховують потенціал підтримки з боку зарубіжних акціонерів банків.

Про це сказано в повідомленні Fitch, переданому УНІАН.

Агентство також підтвердило індивідуальні рейтинги банків на рівні «D/E» у "ПроКредіт Банку" (Україна) і на рівні «E» у "УкрСиббанку", "Укрсоцбанку", "Правекс-Банку", банка "Форум" і "ВТБ Банку", які відображають значні проблеми з якістю активів у банків.

Кожний з даних банків відповідно до звітності має високі рівні проблемних кредитів (кредити, прострочені більш ніж на 90 днів) і/або пролонгованих/реструктурованих кредитів. Сукупно такі кредити становлять близько 37-67% кредитного портфеля кожного з банків на кінець 1-ої половини 2010 р. Вищий індивідуальний рейтинг "ПроКредіт Банку" (Україна) відображає суттєво нижчий рівень проблемних кредитів (6% порівняно з 26-41% у співставних банків), хоча реструктуровані кредити перебувають на рівні показників інших банків.

Довідка УНІАН. "УкрСиббанк" перебуває в 81-процентній власності французького BNP Paribas, "Укрсоцбанк" на 95,48% належить італійському UniCredit S.p.A. через його віденську дочірню структуру UniCredit Bank Austria AG. Мажоритарна частка в банку "Форум" (94,52%) перебуває у власності німецького Commerzbank AG, "ПроКредіт Банк" (Україна) на 60% належить німецькому ProCredit Holding AG, "Правекс-Банк" - 100-процентна власність італійського Intesa Sanpaolo S.p.A., а часткою понад 99% у "ВТБ Банку" (Україна) володіє російське ВАТ "Банк ВТБ".