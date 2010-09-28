У Краснодарському краї від сибірки загибли 24 тварини

У Краснодарському краї за дорученням губернатора Олександра Ткачова створено оперативний штаб з боротьби із сибіркою, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Спалах небезпечного захворювання виявлений на фермі ТОВ "АПС Успенський" Білоглинського району. "Всього загинули 24 тварин", - уточнив представник адміністрації. Двоє працівників господарства госпіталізовані до краєвої інфекційної лікарні з підозрою на сибірку.

У станиці Успенській оголошено карантин. Територія ферм блокована, на виїздах встановлені дезінфекційні бар’єри, припинені всі постачання молока і м`яса, холодильники запечатані. Туші хворих тварин спалені, знищуються також усі заражені матеріали: молоко, корми, підстилки.